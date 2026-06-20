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WSJ сообщила, что Иран может получить $6 млрд своих замороженных активов из Катара

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - США и Катар обсуждают план, согласно которому Ирану могут вернуть $6 млрд замороженных средств для покупки гуманитарной помощи, сообщает в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о деньгах, которые хранятся в Катаре. Предполагается, что их можно будет потратить на закупки продовольствия, лекарств.

Газета отмечает, что это может быть первым этапом размораживания иранских средств, хранящихся за рубежом.

Хроника 28 февраля – 20 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар США
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