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Лукашенко назвал память о ВОВ щитом для сдерживания "воинствующего реваншизма"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал память белорусов о событиях Великой Отечественной войны щитом, который сдерживает "агрессию воинствующего реваншизма".

"Наша память - щит, которым мы сдерживаем агрессию воинствующего реваншизма. Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа является актом справедливого суда над преступлениями, не имеющими срока давности", - заявил Лукашенко в своем обращении по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа 22 июня.

Дату 22 июня 1941 года президент Белоруссии назвал самой страшной датой в истории.

"Дата вторжения в страну гитлеровской армии, собранной со всей Европы, в целях завоевания жизненного пространства для объявивших себя "высшей расой" нацистов. Это начало масштабной зачистки восточноевропейской территории с экспериментами над людьми, казнями, пытками и массовыми убийствами беззащитных жителей - стариков, женщин, детей", - отметил он.

Лукашенко призвал соотечественников, являющихся наследниками победителей, всегда защищать историческую правду, беречь память о героях той войны "и прививать своим детям иммунитет против идеологий исключительности и превосходства наций, учить их гордиться великим подвигом советского народа, который подарил нынешним поколениям жизнь, мир и свободу".

Александр Лукашенко ВОВ Белоруссия
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