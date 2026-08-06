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Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу

Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу
Спальня Нила Армстронга в его бывшем доме в Огайо
Фото: AP/TASS

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Дом, в котором прошло детство первого человека, ступившего на Луну, Нила Армстронга, впервые за почти 40 лет выставлен на продажу. Стоимость объекта составляет $430 тыс., пишет Associated Press.

Здание 1908 года постройки расположено на Бентон-стрит, в городе Вапаконета (Огайо) - родине Армстронга. В этом доме будущий астронавт в подростковом возрасте занимался моделированием самолетов, проводил аэродинамические эксперименты и готовился к первым урокам пилотирования. В 16 лет он получил лицензию пилота, а спустя два десятилетия совершил первый космический полёт.

Собственница дома, бывшая учительница истории Карен Майкселл, приобрела объект в 1988 году. По ее словам, она стремилась сохранить исторический облик здания и его связь с биографией Армстронга. За годы владения она принимала у себя девять астронавтов, включая участника миссии "Аполлон-11" Базза Олдрина.

В доме размещены фотографии, связанные с лунной программой, а также памятные предметы, переданные членами экипажа "Аполлона-11".

Здание не имеет статуса охраняемого памятника, однако Майкселл выразила надежду, что новый владелец сохранит его исторический облик или передаст в фонд Музея авиации и космоса Армстронга.

Нил Армстронг Огайо
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Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу

 Дом детства Нила Армстронга в Огайо выставлен на продажу

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