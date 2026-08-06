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Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за нехватки боеприпасов

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на совещании кабмина в Кэмп-Дэвиде затребовал у военного министра Пита Хегсета объяснений из-за истощения запасов ракет на фоне конфликта с Ираном, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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Согласно публикации, Трамп потребовал от Хегсета "объяснить, почему его, по-видимому, ввели в заблуждение относительно острой нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности в отношении Ирана".

Стычка произошла в минувшую пятницу, и, по данным источников, Трамп считал, что проблема с боеприпасами "уже решена".

По словам одного из собеседников газеты, нехватка боеприпасов, особенно управляемых ракет большой дальности и зенитных ракет-перехватчиков, стала одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения дополнительных массированных ударов по Ирану в последние дни.

В ночь на четверг Трамп заявил, что по-прежнему предпочел бы заключить соглашение с Ираном, чтобы избежать напрасных жертв.

"Я бы лучше заключил соглашение, потому что я не хочу убивать людей", - сказал он, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

Президент США отметил, что переговоры продолжаются и что он пока не знает, что будет дальше.

Хроника 28 февраля – 06 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран Пит Хегсет
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