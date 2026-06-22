Поиск

ОАЭ укрепили позиции в мировых рейтингах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты вошли в пятерку наиболее конкурентоспособных государств мира, заняв пятое место в глобальном рейтинге IMD World Competitiveness Yearbook 2026. Исследование оценивает способность государств формировать благоприятную среду для устойчивого развития бизнеса и долгосрочного роста.

Как сообщает эмиратское издание Gulfnews, страна также закрепила за собой абсолютное лидерство по ключевым макроэкономическим показателям.

ОАЭ возглавили мировые рейтинги сразу по 21 государственному и экономическому критерию и вошли в топ-5 по 67 ключевым показателям. В числе главных факторов успеха аналитики выделили низкий уровень бюрократии, гибкость государственной политики в меняющихся условиях и высокое качество авиационной инфраструктуры.

"Конкурентоспособность — это не просто подъем в международных рейтингах, а поддержание высоких стандартов, которые улучшают качество жизни людей и укрепляют глобальное доверие к стране", - заявил Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

На сегодняшний день страна занимает второе место в мире по уровню доверия населения к искусственному интеллекту и темпам создания нового бизнеса. ОАЭ намерены и дальше укреплять свое присутствие на международном рынке в качестве ключевого хаба для глобального капитала и инновационного предпринимательства.

ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

 Британский премьер-министр Стармер решил подать в отставку

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

 Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Brent подешевела до $78,99 за баррель

 Brent подешевела до $78,99 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

 Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

Иранская сторона заявила о прогрессе на переговорах с США

Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

 Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

 Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

Стармер планирует в понедельник объявить дату ухода в отставку

 Стармер планирует в понедельник объявить дату ухода в отставку

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10045 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2790 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов