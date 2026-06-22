ОАЭ укрепили позиции в мировых рейтингах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты вошли в пятерку наиболее конкурентоспособных государств мира, заняв пятое место в глобальном рейтинге IMD World Competitiveness Yearbook 2026. Исследование оценивает способность государств формировать благоприятную среду для устойчивого развития бизнеса и долгосрочного роста.

Как сообщает эмиратское издание Gulfnews, страна также закрепила за собой абсолютное лидерство по ключевым макроэкономическим показателям.

ОАЭ возглавили мировые рейтинги сразу по 21 государственному и экономическому критерию и вошли в топ-5 по 67 ключевым показателям. В числе главных факторов успеха аналитики выделили низкий уровень бюрократии, гибкость государственной политики в меняющихся условиях и высокое качество авиационной инфраструктуры.

"Конкурентоспособность — это не просто подъем в международных рейтингах, а поддержание высоких стандартов, которые улучшают качество жизни людей и укрепляют глобальное доверие к стране", - заявил Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

На сегодняшний день страна занимает второе место в мире по уровню доверия населения к искусственному интеллекту и темпам создания нового бизнеса. ОАЭ намерены и дальше укреплять свое присутствие на международном рынке в качестве ключевого хаба для глобального капитала и инновационного предпринимательства.