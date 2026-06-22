Париж и Берлин достигли соглашения по оборонной компании KNDS, готовящейся к IPO

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительства Франции и Германии достигли соглашения о владении равными долями в оборонной компании KNDS NV, устранив тем самым препятствие на пути к запланированному двойному листингу во Франкфурте и Париже.

Соглашению предстоит пройти процедуру одобрения в германском парламенте, говорится в совместном пресс-релизе правительств двух стран.

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Германия купит 40% компании у семьи Вегманн, владеющей этой долей через семейную компанию Wegmann Unternehmens-Holding. Франция владеет 50% KNDS. Ожидается, что доли выравняются после IPO.

По словам источников, капитализация KNDS после выхода на биржу может составит 15-18 млрд евро.

Выручка KNDS в 2025 году составила 4,4 млрд евро по сравнению с 3,8 млрд евро годом ранее. Объем заказов на конец декабря составлял 33,1 млрд евро, штат компании насчитывает около 11 тыс. сотрудников.

KNDS, образованная путем слияния германской Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter, является одной из крупнейших в Европе непубличных военных компаний. Она выпускает, в частности, танки Leopard.