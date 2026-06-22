Эксперты усомнились в перспективе полного восстановления импорта нефти Китаем после ближневосточной войны

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Китай резко сократил импорт нефти в условиях ближневосточного конфликта, и эксперты предупреждают, что его объемы могут уже никогда не восстановиться полностью в связи с ускорением структурного отказа страны от использования бензина и дизельного топлива.

Согласно прогнозу консалтинговой компании FGE NexantECA, импорт нефти Китаем во втором квартале уменьшится на 3,3 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это связано с тем, что страна прекратила пополнение запасов из-за перебоев с поставками нефти, в то время как объемы переработки на НПЗ уменьшились, и был введен запрет на экспорт топлива.

Спрос на топливо в транспортном секторе также снизился, и эти потери могут оказаться более устойчивыми. Аналитики Rystad Energy полагают, что порядка 200-600 тыс. б/с спроса на топливо из общего объема, утерянного в транспортном секторе в период конфликта, не восстановится в этом году. Эксперты Energy Aspects оценивают постоянную потерю спроса в 300 тыс. б/с.

Резкий рост цен на нефть на раннем этапе войны, по всей видимости, ускорил электрификацию транспортного парка Китая, пишет Bloomberg. На долю полностью электрических автомобилей в стране в апреле пришлось почти 42% продаж новых автомобилей по сравнению с 38% в марте.

"Потребительские привычки могут быть довольно устойчивыми, - отмечает вице-президент Rystad Energy Линь Е, отвечающий за нефтяное направление. - У тех, кто пересел на электромобиль во время войны, может не найтись причин для возврата к бензиновым автомобилям, если только цены на топливо не станут существенно ниже".

Китай сократил импорт нефти в марте-мае на беспрецедентные 4,8 млн б/с, свидетельствуют данные JPMorgan Chase & Co. Падение стало более резким, чем оно было в разгар пандемии коронавируса во второй половине 2020 года, когда импорт снизился на 4 млн б/с, отмечает Парсли Онг, возглавляющий в банке направление анализа энергетического и химического секторов в Азии.

В мае импорт нефти Китаем сократился до 7,8 млн б/с, минимума с декабря 2017 года, поскольку Пекин впервые за год начал использовать накопленные нефтяные резервы. Данные отслеживания судов показывают, что в июне импорт нефти оставался около 8 млн б/с.

В JPMorgan полагают, что более половины утерянного в период ближневосточного конфликта спроса в Китае может оказаться временным. Аналитики ждут, что страна начнет постепенно наращивать импорт нефти с августа на фоне оживления химической промышленности, а также необходимости возобновить пополнение стратегических запасов.