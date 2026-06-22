Премьер-министр Пакистана назвал обнадеживающим раунд переговоров Ирана и США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф положительно оценил итоги переговоров Ирана и США в Бюргенштоке (Швейцария), назвав их обнадеживающими.

"Дискуссии прошли в позитивной и конструктивной атмосфере и принесли обнадеживающие результаты, включая согласование плана действий по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней, создание Комитета высокого уровня для осуществления политического надзора и начало технических переговоров", - написал он в соцсети Х.

"Я высоко оцениваю неизменную приверженность руководства как США, так и Ирана конструктивному взаимодействию и благодарю все братские и дружественные страны за неоценимую поддержку в продвижении этого исторического процесса", - добавил он.

По его словам, "Пакистан продолжит играть честную и искреннюю роль в продвижении диалога и дипломатии в направлении прочного мирного урегулирования".