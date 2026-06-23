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Technip будет участвовать в разработке технико-экономического обоснования для четвертого НПЗ в Казахстане

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госфонд "Самрук-Казына" планирует заключить соглашение с французской "Technip Energies" по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) для четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане, сообщил журналистам в Брюсселе глава фонда Нурлан Жакупов.

"Подписываем соглашение (в рамках визита президента Казахстана в Брюссель - ИФ) с компанией "Technip" по ТЭО для проекта строительства четвертого НПЗ", - сказал Жакупов журналистам в Брюсселе.

Видеокомментарий Жакупова опубликовал телеграм-канал казахстанского издания "Улысмедиа".

По словам главы госфонда, исследовательские работы для строительства четвертого НПЗ в Казахстане будут вестись до конца года.

"После этого будет приниматься инвестиционное решение по проекту", - проинформировал он.

Ранее Минэнерго Казахстана сообщало, что стартовала работа по разработке предварительного технико-экономического обоснования (пред-ТЭО) проекта четвертого крупнотоннажного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

По данным министерства, ожидается, что новый НПЗ сможет перерабатывать до 10 млн тонн нефти в год. Рассматриваются варианты переработки нефти с месторождений Кашаган и Тенгиз, а также использование смешанного сырья через действующую трубопроводную инфраструктуру, сообщали в Минэнерго.

В настоящее время в Казахстане действуют три крупных нефтеперерабатывающих завода: Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ), Шымкентский завод "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) и Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ).

Technip Energies Казахстан
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