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Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 51
Фото: Basarnas / Handout/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Индонезии продолжают извлекать тела погибших в результате мощного землетрясения, которое произошло накануне. Число жертв достигло 51, сообщает Associated Press со ссылкой на данные властей.

Пострадали не менее 101 человека. Разрушено более 900 домов, еще 450 получили повреждения. Покинуть свои жилища вынуждены более пяти тысяч человек.

The National Search and Rescue Agency said 101 people were injured. More than 900 homes were destroyed and 450 more damaged, forcing about 5,000 people into temporary shelters.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло на востоке Индонезии, очаг залегал на глубине 10 км. Местные метеорологи сообщают, что за землетрясением магнитудой 7,7 последовали 235 афтершоков. Объявлялась угроза цунами, она была затем снята.

Спасатели продолжают работать на острове Флорес, который принял основной удар. В основном там проживают католики, тогда как большинство населения Индонезии исповедуют ислам. Специалисты разбирают завалы и расчищают дороги, которые были блокированы после схода оползней.

Индонезия
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