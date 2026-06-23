Мерц поддержал идею дальнейшего повышения пенсионного возраста в Германии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за инициативу, предусматривающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране, сообщает во вторник The Guardian.

"Никто из граждан не должен переживать из-за этого", - сказал Мерц, добавив, что такие меры позволят не допустить краха пенсионной системы, а молодые люди смогут рассчитывать в дальнейшем на гарантированную пенсию.

Во вторник специальная экспертная комиссия представила свои выводы относительно возможной реформы, в которых говорится, что возраст выхода на пенсию должен учитывать рост продолжительности жизни в стране.

Канцлер заявил, что "все элементы пакета этой реформы должны быть имплементированы быстро".

Правительство ФРГ рассчитывает, что реформу удастся одобрить до летних каникул в июле.

Профсоюзы раскритиковали предложение правительства, указав на то, что повышение возраста наказывает работников, выполняющих тяжелую физическую работу, от которых нельзя ожидать высокой производительности после 60 лет.

В настоящее время возраст выхода на пенсию - 66 лет. Согласно принятому около 20 лет назад плану, в 2030-х годах он повысится до 67 лет. Теперь же, если идеи правительства будут реализованы, то к 2090-м годам он может составить около 70 лет.