Канцлер ФРГ представил реформы в пенсионном обеспечении, налогообложении и трудовом праве

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц представил пакет реформ в сфере пенсионного обеспечения, налогообложения и трудового права, а также меры по сокращению бюрократии, которые, по его словам, будут способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности при сохранении социальной защиты населения, сообщает Reuters.

По его словам, правительство намерено провести через парламент основные элементы пакета из 34 пунктов к концу 2026 года.

План предусматривает налоговые льготы для домохозяйств с доходом более 600 евро для работающих семей с двумя детьми, в том числе за счет увеличения налоговых вычетов. Этот шаг частично будет профинансирован за счет повышения верхней ставки налога до 47% с 45% для самых высокооплачиваемых работников с годовым налогооблагаемым доходом не менее 280 тыс. евро.

Также в плане говорится о постепенном повышении пенсионного возраста в течение следующих десятилетий.

При этом будут приняты меры по ужесточению борьбы с мошенничеством в сфере социальных пособий за счет расширения обмена данными между органами власти и улучшения контроля.

Планом также предусмотрено создание федеральной жилищной компании для строительства доступного жилья, упрощение требований к ипотечному кредитованию для стимулирования ипотечного финансирования.

Чтобы сократить число рабочих дней, потерянных из-за больничных, работники не смогут сообщать о болезни по телефону, а будут обязаны предоставлять медицинские справки с первого же дня на рабочем месте. Также компаниям будет предоставлено больше возможностей для того, чтобы предлагать новым сотрудникам срочные контракты сроком до 48 месяцев. Они получат больше свободы в вопросах увольнения с компенсацией для высокооплачиваемых работников.

При этом правительство намерено снизить требования к отчетности и документации, а также ослабить корпоративный комплаенс. Это подразумевает в том числе сокращение штата в федеральной администрации примерно на 8%.

Кроме того, правительство предложит меры по поддержке ключевых секторов, включая автомобильную промышленность, химическую и фармацевтическую отрасли, "чистые" технологии, машиностроение, производство аккумуляторов и полупроводников, а также в сфере искусственного интеллекта.