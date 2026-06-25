Европейский аппарат BepiColombo с российскими научными приборами выйдет на орбиту Меркурия в ноябре

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейский космический аппарат BepiColombo начал этап прибытия к Меркурию, выход на орбиту планеты завершится во второй половине ноября 2026 года, сообщили в "Роскосмосе".

"Меркурианский зонд BepiColombo начинает этап прибытия к Меркурию. На борту разделяемого зонда находятся приборы, созданные российскими учеными для изучения Меркурия", - говорится в сообщении.

В госкорпорации сообщили, что на борту зонда находятся: разработанный в ИКИ РАН нейтронный спектрометр МГНС для обнаружения воды на полюсах, панорамный энерго-масс-спектрометр PICAM в составе плазменного SERENA (совместная разработка Австрии, Франции и России) для изучения химического состава грунта, ультрафиолетовый спектрометр PHEBUS и разработанная в кооперации с Японией камера MSASI для определения причин появления натрия в экзосфере Меркурия.

Миссия BepiColombo - совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского аэрокосмического агентства (JAXA). Космический аппарат стартовал в 2018 году. На его борту установлены четыре прибора, созданные с участием российских специалистов. Цель миссии - изучение Меркурия с орбиты его искусственного спутника.