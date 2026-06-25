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Казахстан опроверг сообщения о переговорах с ЕС по размещению в стране мигрантов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - МИД Казахстана опровергает сообщения о якобы ведущихся переговорах с Европейским союзом по вопросам размещения на территории республики мигрантов из третьих стран.

"Казахстанская сторона не вступала в переговоры с Европейским союзом либо его государствами-членами по созданию на территории страны центров для приема, содержания, транзита или размещения лиц, не являющихся гражданами РК и подлежащих возврату или депортации из европейских государств", - говорится в сообщении МИД.

Там отметили, что вопросы упрощения визового режима для граждан Казахстана и вопросы реадмиссии "имеют самостоятельный правовой характер".

"Возможное обсуждение визовой либерализации (с ЕС - ИФ) не может рассматриваться как основание для принятия обязательств по размещению на территории Казахстана лиц, не являющихся гражданами республики", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что ЕС рассматривает страны Центральной Азии, в частности, Казахстан и Узбекистан, в качестве возможных стран для размещения центров содержания мигрантов, получивших отказ в убежище в странах Евросоюза.

ЕС Евросоюз Казахстан Узбекистан
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