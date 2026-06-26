Реставраторы выявили скрытые элементы на ранней картине Рембрандта

Фото: Sotheby’s

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Реставрационные работы над ранней картиной Рембрандта "Пустите детей приходить ко Мне" привели к обнаружению значительных поздних изменений, которые на протяжении нескольких столетий скрывали часть оригинальной композиции. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на специалистов, участвовавших в исследовании полотна XVII века.



В ходе анализа реставраторы сняли слои поздней перекраски и выявили, что один из центральных персонажей изначально был изображён в тюрбане. Позднее неизвестный художник или владелец картины заменил его на традиционный нидерландский мягкий колпак, что существенно изменило этнический и визуальный характер сцены. Аналогичным образом была изменена фигура ребёнка, которого поздний автор одел, а также дописан передний план.



По данным Sotheby's, вмешательство последующего художника "упростило" композицию и сделало её более соответствующей вкусу и религиозным представлениям владельцев XVIII века. После удаления поздних слоёв картина стала ближе к первоначальному замыслу Рембрандта, что позволило экспертам подтвердить её подлинность и авторство.



Искусствоведы отмечают, что сюжет и многообразие персонажей отражают социальный контекст Лейдена 1620‑х годов, куда в период Тридцатилетней войны прибывали тысячи беженцев. Историк Эндрю Грэм-Диксон связывает работу с идеями религиозной терпимости, близкими ремонстрантам, с которыми Рембрандт был связан в молодости.



Исследования также показали, что художник включил в композицию членов своей семьи, включая родителей, и автопортрет молодого Рембрандта. Эксперты предполагают, что работа могла служить демонстрацией профессионального роста после его обучения у Питера Ластмана.



Картина, обнаруженная в 2014 году на немецком аукционе как анонимная работа нидерландской школы, будет представлена публике в отреставрированном виде 27 июня в лондонском офисе Sotheby's. На июльских торгах её оценка составит 8-12 млн фунтов стерлингов ($10,5-15,5 млн).