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Минск потребовал от Киева разъяснений после удара БПЛА по автобусу в Брянской области

МИД Белоруссии осудил атаку на автобус с белорусскими детьми, белорусский СК возбудил уголовное дело

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии осудил атаку на автобус с белорусскими детьми в российской Брянской области и потребовал от украинской стороны исчерпывающих объяснений.

"Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД обратили внимание "на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства". "Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов", - отметили в МИД Белоруссии.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил об атаке украинского беспилотника на двухэтажный автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, есть погибшая и пострадавшие. Это произошло на трассе А240. Белорусские СМИ сообщают, что поездка детей была организована в частном порядке, и что в результате инцидента погибла жена одного из тренеров, сопровождавших группу.

Следственные комитеты России и Белоруссии возбудили уголовные дела по этому факту.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации", - сообщил "БелТА" представитель СК Белоруссии Константин Бычек.

В Россию направлены белорусские следователи, а также три бригады медиков.

МИД Белоруссия Брянская область Константин Бычек Егор Ковальчук Украина
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