Песков не ждет осуждения Европой удара БПЛА в Брянской области по автобусу с белорусской детской командой

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что в Европе не осудят атаку украинского БПЛА на автобус с белорусской детской спортивной командой в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Опять мы не услышим каких-либо осуждающих слов от руководства в европейских столицах, но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих без преувеличения зверствах всему миру", - сказал он телеканалу RT.

По данным российских властей, в среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речица Гомельской области Белоруссии был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых с пять детей, госпитализированы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.