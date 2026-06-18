Лукашенко назвал провокацией атаку украинского БПЛА на белорусский автобус с детьми в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске расценил как провокацию удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

"Я не единожды предупреждал - вы это знаете лучше даже по определенным направлениям, чем я: война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, - за забором, а иногда и ближе. Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей и поведения в войне отдельных государств", - заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

К подобным провокациям и нарушениям договоренностей белорусский президент отнес не только удар беспилотника по белорусскому автобусу в Брянской области, но и нанесение удара по общежитию в Старобельске (ЛНР).

"Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты", - пояснил глава государства.

По его словам, "если нас кто-то провоцирует и пытается, как некоторые говорят, втянуть в войну, думаю, что это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать".

Лукашенко обратил внимание на то, что Белоруссия вела и ведет себя спокойно и является "спокойным государством". "Поэтому вот это все происходит", - отметил он.

Комментируя атаку БПЛА на белорусский автобус, Лукашенкоотметил важность истины в данном вопросе. "Мы слышим заявления, оправдания, версии разные. Но нам нужна истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой", - подчеркнул он.

По словам президента, дрон, атаковавший автобус с белорусскими гражданами, включая детей, в Брянской области, имеет украинское происхождение.

"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", - подчеркнул Лукашенко.

Он сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники.

"То есть это не мы (заявляет украинская сторона - ИФ), это кто-то купил, а может быть, какая-то провокация", - сказал президент по поводу ответа со стороны Украины.

"То есть конспирологических версий тут предостаточно", - заметил глава государства.

По данным российских властей, в минувшую среду на трассе А240 в Брянской области двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы был атакован украинским ударным беспилотником. В автобусе, в котором гомельская детская футбольная команда ехала на отдых в Геленджик, находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

В результате атаки, по последним данным, погибла женщина, сопровождавшая команду. Кроме того, семь человек, среди которых пять детей, госпитализированы. Состояние одного из детей врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести.