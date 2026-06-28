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Во Франции 11 человек погибли в аварии легкомоторного самолета

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В коммуне Томблен, являющейся пригородом французского города Нанси, при падении легкомоторного самолета погибли 11 человек, что делает эту катастрофу одной из самых смертоносных аварий такого типа самолетов во Франции, пишет Le Figaro в воскресенье.

Как сообщает издание, этот полет должен был стать "воздушным крещением" для группы парашютистов из частнопрактикующих медсестер.

"Все 11 человек на борту погибли. Вместе со всеми сотрудниками экстренных служб и избранными должностными лицами, окружающими меня, мы думаем о жертвах и их семьях", - заявил префект региона Лотарингия Ив Сеги на пресс-конференции.

По его словам, медицинско-психологическая служба экстренной помощи "в настоящее время оказывает поддержку нескольким родственникам жертв, находившимся на аэродроме" во время аварии, а также свидетелям аварии.

Префект отметил, что "сопутствующих жертв" не было.

На борту самолета Pilatus с германской регистрацией находились пилот, пять инструкторов и пять стажеров-медсестер, которые должны были совершить прыжок с парашютом в тандеме.

Pilatus взлетел с регионального аэродрома Нанси-Эссе и "разбился сразу в конце взлетно-посадочной полосы" на травянистом участке рядом с жилыми комплексами в Томблене, сообщил газете Le Figaro источник в полиции.

Префект уточнил, что самолет "упал вертикально", и допустил, что "неисправность (...) стала причиной крушения", хотя точная причина на данном этапе пока не установлена.

Начато расследование для установления всех обстоятельств крушения.

Франция Нанси Томблен
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Во Франции 11 человек погибли в аварии легкомоторного самолета

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