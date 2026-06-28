Трамп считает коммунизм самой серьезной угрозой для США со времен терактов 2001 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь подверг критике американских политиков крайне левого толка, назвав их самой серьезной угрозой для страны со времен терактов 11 сентября 2001 года.

"Коммунизм - это самая серьезная угроза для нашей страны со времен Первой и Второй мировых войн, нападения на Перл-Харбор или со времен терактов 11 сентября", - написал он в соцсети Truth Social.

В пятницу Трамп посвятил целое выступление критике коммунизма. По его словам, эта идеология не способна приносить результаты. При этом президент США отметил, что он, при желании "стал бы самым великим коммунистом в истории", так как обещал бы людям бесплатное жилье, питание и другие вещи.

Коммунистами Трамп называет крайне левых политиков из Демократической партии. В последнее время они добиваются успехов на выборах в некоторых штатах, в частности, в Нью-Йорке.