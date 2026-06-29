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Прокурор запросил по 9 лет заключения для обвиняемых в попытке госпереворота в Киргизии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Киргизии просит приговорить к девяти годам лишения свободы фигурантов дела о попытке государственного переворота в республике, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Икрамидин Айткулов.

"По делу о попытке госпереворота начались прения сторон. Гособвинитель попросил признать всех фигурантов дела виновными и приговорить к девяти годам лишения свободы каждого", - сказал Айткулов.

Одним из основных обвиняемых является экс-глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, которому предъявлено обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Вместе с Ташиевым по делу проходит еще семь обвиняемых, в том числе экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Уголовное дело было засекречено, судебные заседания проходили без участия прессы. Позже адвокатам удалось добиться открытого судебного процесса. В настоящее время процесс вновь проходит в закрытом режиме.

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10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности Ташиева, занимавшего пост председателя ГКНБ с октября 2020 года.

Этому предшествовало обращение ряда общественных деятелей и чиновников с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек. Пятеро из них позже были задержаны правоохранительными органами.

Тогда увольнение главы ГКНБ Жапаров объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе. Вскоре за отставкой Ташиева последовали кадровые перестановки и в правительстве страны. Должностей лишились главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Минздрава и заместитель председателя кабинета министров. Спикер парламента Тургунбек уулу сначала ушел с поста, а позже сдал депутатский мандат.

Следственная служба МВД Киргизии возбудила уголовное дело по статье "организация массовых беспорядков". На допрос были доставлены 75 человек, подписавшихся под обращением, из них пять человек арестованы.

Киргизия Камчыбек Ташиев Нурланбек Тургунбек уулу Курманкул Зулушев
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