Прокурор запросил по 9 лет заключения для обвиняемых в попытке госпереворота в Киргизии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Киргизии просит приговорить к девяти годам лишения свободы фигурантов дела о попытке государственного переворота в республике, сообщил в понедельник "Интерфаксу" адвокат Икрамидин Айткулов.

"По делу о попытке госпереворота начались прения сторон. Гособвинитель попросил признать всех фигурантов дела виновными и приговорить к девяти годам лишения свободы каждого", - сказал Айткулов.

Одним из основных обвиняемых является экс-глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев, которому предъявлено обвинение в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Вместе с Ташиевым по делу проходит еще семь обвиняемых, в том числе экс-генпрокурор Курманкул Зулушев и экс-спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу.

Уголовное дело было засекречено, судебные заседания проходили без участия прессы. Позже адвокатам удалось добиться открытого судебного процесса. В настоящее время процесс вновь проходит в закрытом режиме.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров освободил от должности Ташиева, занимавшего пост председателя ГКНБ с октября 2020 года.

Этому предшествовало обращение ряда общественных деятелей и чиновников с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек. Пятеро из них позже были задержаны правоохранительными органами.

Тогда увольнение главы ГКНБ Жапаров объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе. Вскоре за отставкой Ташиева последовали кадровые перестановки и в правительстве страны. Должностей лишились главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Минздрава и заместитель председателя кабинета министров. Спикер парламента Тургунбек уулу сначала ушел с поста, а позже сдал депутатский мандат.

Следственная служба МВД Киргизии возбудила уголовное дело по статье "организация массовых беспорядков". На допрос были доставлены 75 человек, подписавшихся под обращением, из них пять человек арестованы.