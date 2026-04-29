В Киргизии на бывшего председателя ГКНБ завели дело о попытке госпереворота

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бывший председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что стал фигурантом уголовного дела о попытке госпереворота.

"Считаю важным сделать заявление по поводу возбужденного против меня уголовного дела. По этому делу у меня есть возможность для полной юридической защиты, моей вины нет, я буду оправдан", - сказал он.

Обращаясь к своим сторонникам, Ташиев, подчеркнул, что "все должно быть в рамках закона": "Никаких действий со стороны общественных деятелей или других лиц не требуется".

Ранее 29 апреля 24.kg со ссылкой на адвокатов сообщили, что Ташиев, а также бывшие генпрокурор и спикер парламента страны Курманкул Зулушев и Нурланбек Тургунбек уулу были вызваны на допрос в следственную службу МВД. Их подозревают в попытке госпереворота.

10 февраля президент Киргизии Садыр Жапаров освободил Ташиева от должности председателя ГКНБ, которую тот занимал с октября 2020 года. Этому предшествовало обращение ряда общественных деятелей и чиновников с просьбой безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек. Пятеро из них позже были задержаны.

Тогда увольнение главы ГКНБ Жапаров объяснил необходимостью укрепить единство государства и не допустить раскола в обществе. Вскоре за отставкой Ташиева последовали кадровые перестановки и в кабмине страны. Должностей лишились главы МЧС, Минприроды, Минтранса, Минздрава и заместитель председателя кабинета министров. Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу сначала ушел с поста, а позже сдал и депутатский мандат.

28 апреля Садыр Жапаров заявил Kaktus.media, что причастность Ташиева к попытке госпереворота установит следствие и суд.