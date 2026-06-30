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В Латвии хотят до конца лета создать защиту от дронов вдоль границ с РФ и Белоруссией

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Внедрение мер по борьбе с беспилотниками вдоль границ Латвии с Россией и Белоруссией планируется до конца этого лета, заявил журналистам латвийский премьер-министр Андрис Кульбергс.

"В июле-августе у нас будет решение по борьбе с беспилотниками вдоль всей границы с Россией и Беларусью. Это означает, что у нас будет экономически эффективное решение, и нам не придется задействовать авиацию, что обходится дорого", - сказал Кульбергс, которого цитируют латвийские СМИ.

"Конечно, у нас будет и план "Б" - это авиация", - добавил он.

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