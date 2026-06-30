Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология".

Кадры церемонии с участием белорусского президента в столице Китая опубликовал приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология", - говорится в сообщении.

На опубликованных "Пулом Первого" фотографиях видно, что одним из выпускников Пекинского университета, которых поздравлял Лукашенко, является его сын Николай.

"Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Белоруссии хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практико-ориентированными. В противном случае, зачем эти обучения, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам", - заявил президент Белоруссии.