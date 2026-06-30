Поиск

Младший сын Лукашенко получил диплом Пекинского университета

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай получил диплом Пекинского университета по специальности "Биотехнология".

Кадры церемонии с участием белорусского президента в столице Китая опубликовал приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Первый (президент Белоруссии Александр Лукашенко - ИФ) принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы по специальности "Биотехнология", - говорится в сообщении.

На опубликованных "Пулом Первого" фотографиях видно, что одним из выпускников Пекинского университета, которых поздравлял Лукашенко, является его сын Николай.

"Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы в Белоруссии хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, чтобы они, мы этого также очень хотели бы, были практико-ориентированными. В противном случае, зачем эти обучения, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам", - заявил президент Белоруссии.

Александр Лукашенко Пекин Белоруссия Николай Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к российскому газовому импорту

Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

 Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

 Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

ЕК выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники в рамках кредита в 90 млрд евро

Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29

ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

 ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Рыбаков сообщил об обнаружении дрона, идентичного атаковавшему автобус под Брянском

ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования

 ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

 Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10205 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2888 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов