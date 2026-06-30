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ВС США поддержал запреты трансгендерам участвовать в школьных женских соревнованиях

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал законным запрет участия трансгендерных женщин (представители движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России) в школьных соревнованиях для девочек штатах в Айдахо и Западная Виргиния, сообщает NBC.

Шесть судей ВС поддержали запрет, трое выступили против него.

Американские СМИ подчеркивают, что несмотря на то, что вердикт напрямую касается только двух штатов, он де-факто станет ориентиром и для других штатов США.

Решение Верховного суда приветствовал президент США Дональд Трамп.

"Верховный суд США принял постановление против мужчин, играющих в женском спорте. Ого! Это решение отменяет это возмутительное положение дел!" - написал он в соцсети.

В США давно ведутся споры о том, можно ли допускать до участия в спортивных соревнованиях людей, сменивших пол, в частности, биологических мужчин, которые получили гормональную терапию или соответствующие операции, и позиционируют себя как женщины. В 2020 году Айдахо стал первым из 25 штатов, в котором запретили участие транс-женщин в школьных соревнованиях для девочек.

Верховный суд рассматривал запрет только в Айдахо и Западной Виргинии, так как именно в этих штатах суды низшей инстанции признали запрет неконституционным, после чего власти подали апелляции на эти решения. Предположительно, постановления Верховного суда могут создать прецедент и для других штатов.

В Айдахо трансгендерным женщинам запрещено выступать в женских спортивных командах во всех образовательных учреждениях. В Западной Виргинии биологические мужчины, том числе трансгендерные женщины, могут входить только в мужские или смешанные команды.

Айдахо Верховный суд Виргиния США
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