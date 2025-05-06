Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд США во вторник разрешил администрации президента Дональда Трампа ввести запрет на службу трансгендеров в армии, следует из его решения.

Сразу после начала своего второго срока в январе Трамп начал агрессивно ограничивать права трансгендеров. Он подписал указ, в котором подчеркивалось, что сексуальная идентичность трансгендерных военнослужащих "противоречит приверженности солдата честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни" и наносит ущерб боевой готовности.

Тем временем министр обороны США Пит Хегсет приказал военному руководству выявить трансгендерных военнослужащих, чтобы уволить их из рядов вооруженных сил.