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Суданские военные отбили город у СБР на западе Судана у границы с Чадом

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Суданская армия и союзные ей отряды восстановили контроль над ранее занятым Силами быстрого реагирования (СБР) городом Кублу (провинция Западный Дарфур), расположенным на границе с Чадом и имеющим важное значение в обеспечении перевозок, передает во вторник "Аль-Арабийя".

Союзное военным ополчение сообщила о захвате города накануне вечером. Ополченцы заявили, что нанесли крупные потери СБР в живой силе и технике.

"Аль-Арабийя" поясняет, что это самый значимый успех вооруженных сил Судана с осени 2025 года, когда СБР взяли Эль-Фашир - административный центр провинции Северный Дарфур, последний крупный оплот военных в регионе Дарфур. С того момента СБР укрепили власть над большей частью Дарфура.

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Телеканал напоминает, что Кублу располагается на важнейших путях вдоль границы Судана и Чада; севернее располагается город Аль-Тина под контролем военных, южнее - город Эль-Генейна, столица провинции Западный Дарфур, которую удерживают отряды СБР. Ополченцы отмечали, что СБР перебрасывали тысячи бойцов из-за границы через Кублу.

За последние месяцы боевые действия между суданскими военными и СБР активизировались в приграничье в провинциях Западный Дарфур и Северный Дарфур, выходящими на Чад. Правительство Судана обвиняет Чад в оказании помощи СБР.

Конфликт в Судане между вооружёнными силами страны и СБР идёт с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу Хартум, откуда ранее удалось выбить противника, а СБР - юг страны и регион Дарфур.

Судан СБР Кублу
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