США призвали организовать международные инспекции арсеналов химоружия в Судане

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - США на заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили о необходимости направить международных инспекторов в Судан, поскольку, по данным Вашингтона, власти этой страны применяли химоружие в 2024 году против Сил быстрого реагирования (СБР) и по-прежнему не соблюдают Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщает в субботу издание The National.

"Национальные бюрократические механизмы не могут заменить соблюдение договора и независимую проверку фактов", - цитирует газета заявление делегации США, отвергнувших предложение суданского правительства создать собственный комитет для расследования обвинений.

Американские представители призвали Судан предоставить незамедлительный и ничем не ограниченный доступ инспекторов на место событий; подать в ОЗХО декларацию с перечнем имеющегося химоружия, связанных с ним объектов и программ, и тем самым начать возвращение к выполнению Конвенции.

В апреле 2025 года госсекретарь США Марко Рубио объявил, что вооруженные силы Судана применяли химоружие в 2024 году. После этого США ввели первый пакет санкций против Судана - приостановили большую часть помощи, запретили продажу вооружений и финансирование суданских военных, ограничили денежную помощь США. Впоследствии в Вашингтоне объявили, что суданские власти не вернулись к соблюдению обязательств, и в июне 2026 года США ввели второй пакет санкций, включающий ограничения на поставки продукции, отказ поддерживать международные займы и финпомощь Судану, другие ограничения в сфере финансов и авиации. Также Вашингтон поставил под сомнение статус Судана в Исполнительном совете ОЗХО.

Вооруженные силы Судана опровергают обвинения в применении химоружия против СБР.

США, ЕС, Великобритания ранее уже вводили санкции против высокопоставленных лиц среди суданских военных и ополчения.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Жертвами боевых действий стали не менее 150 тыс. человек. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая столицу Хартум, откуда ранее удалось выбить противника; СБР - юг страны и регион Дарфур.