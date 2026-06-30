Президентские выборы 2027 года во Франции состоятся 18 апреля и 2 мая

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первый тур президентских выборов 2027 года во Франции пройдет в воскресенье 18 апреля, а второй - в воскресенье 2 мая, сообщила во вторник вечером Le Figaro со ссылкой на источники.

По данным издания, официальное решение о датах выборов должно быть принято в среду на заседании Совета министров.

Газета отмечает, что выборы завершатся за 12 дней до окончания второго президентского мандата Эммануэля Макрона 14 мая.

Le Figaro также уточнила, что рассматривались два варианта сроков проведения выборов: назначить голосование на 11 и 25 апреля или сдвинуть даты на неделю. В конечном счете правительство остановилось на втором варианте.