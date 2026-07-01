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Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Японии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана у северо-восточного побережья острова Хонсю (Япония), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 15:08 по московскому времени в среду землетрясения находился в 24 км юго-восточнее японского города Хатинохе (префектура Аомори).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 37,2 км.

Еж др

Япония
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