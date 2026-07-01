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Аракчи предостерег Израиль от угроз Ирану

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Тегеран даст решительный ответ Израилю в случае угроз Ирану, написал в среду в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Президент США взял на себя обязательство обуздать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они не будут слушаться своего хозяина, то их выдрессирует Иран", - отреагировал Аракчи на слова израильского министра обороны Исраэля Каца о том, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обречен на смерть.

Тегеран отреагирует "мгновенно и мощно" на любую угрозу в адрес иранского народа и руководства страны, добавил глава иранского МИД.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи Израиль Моджтаба Хаменеи
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