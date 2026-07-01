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Уиткофф и Кушнер встретились с эмиром Катара

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани принял в Дохе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Трампа Джареда Кушнера, они обсудили в том числе соблюдение перемирия в Ливане, сообщает The National со ссылкой на заявление властей эмирата.

Стороны также обсуждали статус переговоров США и Ирана, предусматриваемых подписанным Вашингтоном и Тегераном меморандумом о взаимопонимании. Одним из условий иранской стороны было прекращение боевых действий в Ливане, и эмир Катара, Уиткофф и Кушнер говорили в том числе об укреплении режима прекращения огня в Ливане с целью сохранить стабильность и единство этой страны.

Катарский эмир подтвердил обязательство Дохи содействовать вместе с Исламабадом переговорному процессу в рамках меморандума для достижения долгосрочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

Уиткофф и Кушнер 30 июня на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения комплексного соглашения.

Ранее CNN сообщал, что 1 июля Иран и США ведут непрямые переговоры через посредников от Катара и Пакистана. В этот же день замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади говорил с премьер-министром Катара о претворении в жизнь ирано-американского меморандума. За этим последовала трехсторонняя встреча Ирана, Катара и Пакистана.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар МИД США Тамим Бен Хамад Аль Тани Стив Уиткофф Джаред Кушнер
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