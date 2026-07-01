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В руководстве США считают, что стороны украинского конфликта не хотят его завершить

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы конфликт на Украине завершился, однако он считает, что ни Киев, ни Москва это мнение не разделяют, полагает постпред США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Трамп - миротворец, мы хотели бы заключить соглашение, но для этого нужны обе стороны, но пока не видно, чтобы обе стороны согласились на него", - сказал он на брифинге.

По его словам, США продолжат продвигать эту программу и продолжат переговоры.

Дональд Трамп НАТО США Украина Мэтью Уитакер
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