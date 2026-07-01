Алиев отметил положительную динамику в отношениях Азербайджана и Армении

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о положительной динамике в процессе нормализации с Арменией.

"Де-факто мир между странами уже существует, что приносит позитивные результаты. Мир - это реальность, но нам необходимо работать над тем, чтобы сделать его более прочным и устойчивым", - сказал он журналистам в Баку после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил ЕК за поддержку мирного процесса между Баку и Ереваном.

Фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что ЕС поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Сегодня я хотела бы поздравить вас с тем, что вы парафировали исторический мирный документ. Вы продемонстрировали свое личное лидерство, и это открывает путь к стабильности, доверию и совместному процветанию. Евросоюз решительно поддерживает этот мирный процесс, и мы и дальше будем делать все возможное. Мы готовы способствовать миру не на бумаге, а в реальной жизни, и сегодня, и каждый день мы должны работать в этом направлении", - сказала глава Еврокомиссии.