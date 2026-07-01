Лидеры ЕК и Азербайджана заявили о стремлении укреплять партнерство

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз намерен укреплять партнерство с Азербайджаном, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Баку вместе президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Моя цель укрепить наше партнерство с Азербайджаном", - сказала она.

По ее словам, между Азербайджаном и ЕС наблюдается хорошая динамика в вопросах партнерства.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживает планы Азербайджана по интеграции региональных энергетических сетей. "Азербайджан объединит свою энергетическую систему с Европейским союзом. Это также создаст возможности для экспорта дополнительных объемов газа. В этом контексте мы также приняли ваше предложение. Я аплодирую тому, что Вы выдвинули инициативу о прокладке электрического кабеля между Азербайджаном и Арменией, что является очень важным шагом для будущего", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК подчеркнула, что ЕС предлагает провести в Баку конференцию по вопросам региональной связанности.

"Мы предложим провести в Баку Конференцию по региональной связности, которая станет мероприятием, объединяющим Евросоюз, Южный Кавказ и Центральную Азию", - сказала она.

По ее словам, еще один вопрос - это программа по содействию миру, на которую ЕС выделил 20 млн евро.

"Мы хотим показать пользу мира в повседневной жизни людей в этом регионе. Мы направим средства на проекты в сфере здравоохранения, оснащения машин скорой помощи, разминирования, укрепления местных сообществ, правильного распределения водных ресурсов, а также поддержки малого и среднего бизнеса", - добавила она.

Азербайджан ценит отношения с Евросоюзом, стороны нацелены на активизацию двустороннего сотрудничества, заявил Ильхам Алиев.

"В прошлом году мы дважды встречались "на полях" саммитов Европейского политического сообщества. В мае и октябре (2025 года - ИФ) мы провели широкие обсуждения по нашей двусторонней повестке дня и многим другим вопросам. У нас очень активная фаза отношений между Еврокомиссией и Азербайджаном. В марте этого года мы принимали президента Европейского Совета (Антониу Кошту - ИФ), в мае - главу европейской дипломатии (Каю Каллас - ИФ), а сегодня - президента Еврокомиссии. Это все показывает беспрецедентный динамизм в наших отношениях, который отражает обоюдное желание обеих сторон активизировать наше сотрудничество и укрепить партнерство. Мы высоко ценим отношения с Еврокомиссией, и сегодня с госпожой президентом и делегациями мы широко обсудили очень впечатляющую повестку дня", - сказал он.

Он назвал Евросоюз основным торговым партнером Азербайджана. "Более 40% нашей торговли приходится на государства-члены ЕС. Для Евросоюза Азербайджан является основным торговым партнером на Южном Кавказе. Почти 70% торговли ЕС на Южном Кавказе приходится на торговлю с Азербайджаном", - отметил он.

Алиев добавил, что они с председателем ЕК сегодня обсудили сотрудничество в области энергетики.

"Мы подписали (в июле 2022 года - ИФ) меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики. С тех пор экспорт природного газа из Азербайджана в страны - члены Евросоюза увеличился почти на 65%. Сегодня половина нашего экспорта газа приходится на страны - члены Евросоюза, и в общей сложности 10 стран в ЕС являются получателями азербайджанского газа", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что география экспорта газа в страны ЕС обладает потенциалом для расширения.

"Относительно новым направлением в наших отношениях с Еврокомиссией являются возобновляемые источники энергии. Мы также в значительной степени обсудили это с госпожой президентом и потенциал Азербайджана в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики, а также существующих линий электропередачи и новых, которые еще предстоит построить. Контракты с иностранными и местными компаниями, подписанные на данный момент, позволят нам получать 8 гигаватт солнечной и ветровой энергии в ближайшие 5-6 лет", - добавил он.