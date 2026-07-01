Около 2,3 тыс. человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате недавних землетрясений в Венесуэле возросло до почти 2,3 тыс. человек, количество пострадавших достигло 11 тыс. 267, сообщил в среду председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.

"На данный момент подтверждено 2 тыс. 295 смертей, еще 11 тыс. 267 человек получили травмы", - сказал он в эфире венесуэльского телевидения.

По словам Родригеса, после землетрясений зафиксировано около 800 эхо-толчков.

"Угроза, кажется, снижается, но не исчезла полностью", - отметил спикер парламента.

Землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени (после 1:00 мск в четверг) и на следующее утро. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны.