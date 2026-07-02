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Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

МИД Катара сообщил о прогрессе на переговорах в Дохе, российским руферам предъявили обвинения, число погибших от землетрясений в Венесуэле выросло до 2295 человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Катара сообщил о прогрессе на непрямых переговорах между США и Ираном, состоявшихся в Дохе при участии катарских и пакистанских посредников. Стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время.

- ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты в Киеве и области, военные аэродромы в других областях Украины, заявило Минобороны РФ.

- Росавиация в течение ночи вводила ограничения на полеты в 14 российских аэропортах. По состоянию на 07:30 по Москве они продолжают действовать в аэрогаванях Нижнего Новгорода, Чебоксар, Ярославля, Калуги, Тамбова.

- Вертолет MH-60S Sea Hawk ВМС США совершил аварийную посадку в Аравийском море. Три члена экипажа получили ранения, один пропал без вести.

- Российским руферам Ангелине Николау и Ивану Биркусу, совершившим несанкционированный подъем на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявили восемь обвинений, сообщил CBS со ссылкой на источники.

- Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 2295 человек, количество пострадавших достигло 11 267.

- Футболисты сборной Бельгии со счетом 3:2 взяли верх над национальной командой Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира.

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