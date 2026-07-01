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Глава CENTCOM обсудил с представителями Минобороны стран Ближнего Востока безопасность в регионе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в среду провел встречу в Бахрейне с представителями оборонных ведомств 12 стран Ближнего Востока для обсуждения вопросов региональной безопасности, сообщает командование.

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В рамках состоявшегося диалога "стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и возможности расширения сотрудничества в оборонной сфере", говорится в сообщении.

При этом указывается, что "участники встречи подчеркнули свою приверженность обеспечению беспрепятственного движения торговых судов через Ормузский пролив".

"Мы продолжаем действовать плечом к плечу с нашими региональными партнерами, - заявил Купер. - Состоявшиеся обсуждения подтвердили нашу общую приверженность обеспечению безопасности и стабильности в регионе".

В CENTCOM напомнили, что США и региональные партнеры совместно обеспечивают функционирование крупнейшей и наиболее совершенной в мире системы противовоздушной и противоракетной обороны. В январе командование и страны региона создали новый координационный центр по вопросам ПВО на Ближнем Востоке, предназначенный для обмена информацией, оповещения об угрозах и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
CENTCOM Ближний Восток безопасность
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