В МИД Ирана заявили, что безопасность Ближнего Востока обеспечит уход США из региона

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади раскритиковал диалог по региональной безопасности, состоявшийся в Бахрейне, участники которого обсуждали ситуацию в Ормузском проливе.

"Ормуз находится под командованием Ирана, а не Центрального командования США (CENTCOM) ", - написал Гарибабади в соцсети X.

По его мнению, "военный саммит в Бахрейне не может установить правовой порядок и безопасность в Персидском заливе".

"Безопасность региона будет обеспечена прекращением интервенций и уходом США из региона, уважением суверенитета стран и принятием новых геополитических реалий, а не под военным прикрытием Америки", - отметил замминистра.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что глава CENTCOM адмирал Брэд Купер в среду провел встречу в Бахрейне с представителями оборонных ведомств 12 стран Ближнего Востока для обсуждения вопросов региональной безопасности.

В рамках состоявшегося диалога "стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и возможности расширения сотрудничества в оборонной сфере", говорится в сообщении.

При этом указывается, что "участники встречи подчеркнули свою приверженность обеспечению беспрепятственного движения торговых судов через Ормузский пролив".