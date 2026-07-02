Вертолет ВМС США совершил аварийную посадку в Аравийском море

Три члена экипажа получили ранения, один пропал без вести

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Американский вертолет MH-60S Seahawk в среду совершил аварийную посадку в Аравийском море, сообщил 5-й оперативный флот ВМС США.

Один американский военнослужащий пропал без вести, еще трое получили ранения, но находятся в стабильном состоянии, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что нет никаких признаков того, что причиной крушения стали враждебные действия.

"В настоящее время военно-морские силы США в регионе ведут поиски члена экипажа, который все еще числятся пропавшим без вести. Причина инцидента расследуется", - сказано в пресс-релизе.

Уточняется, что вертолет базировался на авианосце USS George H.W. Bush.