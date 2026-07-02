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Трамп заявил о сближении в отношениях США и Кубы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы движутся в сторону улучшения отношений с Вашингтоном, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

В миреПрезидент Кубы сообщил о запланированных в стране важных реформахЧитать подробнее

"Спустя много десятилетий Куба приближается к нашей орбите", - сказал он в ходе поездки в штат Северная Дакота.

Ранее в среду глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США о нормализации отношений.

В последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. Так, Штаты ввели серию дополнительных санкций против Кубы и установили блокаду, чтобы воспрепятствовать поставкам энергоносителей.

США Дональд Трамп Куба
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