Трамп заявил о сближении в отношениях США и Кубы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы движутся в сторону улучшения отношений с Вашингтоном, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Спустя много десятилетий Куба приближается к нашей орбите", - сказал он в ходе поездки в штат Северная Дакота.

Ранее в среду глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил об отсутствии прогресса на переговорах с США о нормализации отношений.

В последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. Так, Штаты ввели серию дополнительных санкций против Кубы и установили блокаду, чтобы воспрепятствовать поставкам энергоносителей.