Президент Кубы сообщил о запланированных в стране важных реформах

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в пятницу в эфире кубинского телевидения о реформах в системе государственного управления, в сфере управления предприятиями, недвижимости, туризме и сельском хозяйстве.

По его словам, стране необходимо соответствовать требованиям времени. При этом он отметил, что обо всем открыто говорить невозможно, поскольку за всем, что происходит на Кубе внимательно следят враги.

Диас-Канель отметил, что правительство, в частности, намерено стимулировать прямые иностранные инвестиции, в том числе при участии кубинцев, живущих за рубежом, придать больше динамики внешней торговле, планируется открыть больше секторов экономики для негосударственного участия.

Президент Кубы также упомянул и о реформе государственного аппарата. Так, предлагается сократить количество министерств с 27 до 20 с целью создания более гибкой системы управления и меньшей бюрократии.

В сфере туризма на Кубе могут появиться новые игроки, государство также займется поиском новых моделей в сфере недвижимости, а предприятия получат более широкую автономию в установлении зарплат, доступе к валютному рынку, а также во взаимодействии с другими экономическими субъектами.

Сельскохозяйственные производители получат прямой доступ к ресурсам, в том числе и валютным, будут упрощены бюрократические процедуры.

Куба переживает затяжной экономический кризис. Ситуация особенно осложнилась в последнее время после того, как США усилили санкции в отношении Гаваны.