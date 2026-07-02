Defense One пишет, что американская Echodyne наращивает производство антидроновых радаров

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Компания из США Echodyne наращивает производство высокоэффективных радарных систем, предназначенных для обнаружения и последующего поражения ударных беспилотников, сообщает издание Defense One.

Новые разработки компании, которыми оснащаются американские системы противодействия беспилотникам, в частности, SUADS, повышают как дальность обнаружения, так и точность, позволяя операторам быстрее выявлять угрозы и гарантированно их уничтожать.

В связи с ростом спроса на компактные, мобильные и беспилотные радарные системы Echodyne планирует значительно нарастить их производство к началу 2028 года, отмечает издание.

Компания, штаб-квартира которой находится в штате Вашингтон, завершает строительство нового предприятия недалеко от города Сиэтл, начатое в начале года. Оно должно быть введено в эксплуатацию уже на следующей неделе. Ожидается, что завод стоимостью 40 млн $, позволит компании производить в пять раз больше радаров, чем раньше.

"Наши заказы значительно превышают наши производственные мощности, поэтому мы и запустили этот новый производственный комплекс", - сказал генеральный директор компании Эбен Франкенберг. "Сегодня проблема противодействия беспилотникам заключается в том, что существует огромное количество дешевых смертоносных дронов, и вам нужно огромное количество дешевых смертоносных систем противодействия им. Поэтому людям нужны высокопроизводительные радары, которые были бы экономически эффективными и могли бы быть развернуты в больших масштабах, и именно этим мы и занимаемся", - добавил он.

Радары Echodyne используются во всевозможных системах противодействия беспилотным летательным аппаратам, которые могут быть установлены на боевых машинах и кораблях.

"Мы поставляем большое количество радаров в Европу. Мы также поставляем радары в Юго-Восточную Азию, в Индию", - сказал Франкенберг. "И мы видим, что спрос растет во всем мире. Поэтому новое предприятие, представляет собой то, что, по нашему мнению, нам необходимо с точки зрения производственных мощностей в ближайшие несколько лет. Но еще один плюс заключается в том, что это дает нам план для потенциального открытия предприятий в будущем", в том числе и за рубежом", - подчеркнул гендиректор Echodyne.