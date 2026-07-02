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Паре российских руферов предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

Паре российских руферов предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Иван Кузнецов) в среду совершили несанкционированный подъем на вершину небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. После спуска они были задержаны полицией, пишет AP со ссылкой на городские власти.

По данным полиции, нарушители проникли в закрытую зону и поднялись на конструкцию высотой 443 м без страховки. На кадрах с вертолета видно, что они находились на узком выступе антенны и развернули баннер с надписью "Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир обретает покой". После этого пара начала спуск и, как следует из видеозаписи, сделала серию фотографий. Один из участников опустился на колено, что, по словам самих руферов, было предложением руки и сердца.

Сотрудники подразделения полиции по чрезвычайным ситуациям задержали нарушителей. По данным CBS, им предъявлены обвинения в краже со взломом, создании угрозы жизни и здоровью, умышленном причинении вреда имуществу, нарушении местных законов, хранении инструментов для взлома, незаконном повреждении имущества, незаконном проникновении на чужую территорию и нарушении общественного порядка.

Ранее пара стала героями документального фильма Netflix Skywalkers: A Love Story, посвященного их восхождениям на высотные сооружения. В прошлом на антенну здания поднимались и другие экстремалы. В 2023 году актеру Джареду Лето разрешили совершить подъём к основанию конструкции в рамках промо-тура.

Эмпайр-стейт-билдинг Иван Биркус Ангелина Николау
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