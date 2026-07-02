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The War Zone сообщает, что США вывели из Британии все стратегические бомбардировщики B-52H

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВВС США вывели с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании все свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, размещенные там для использования в ходе военной операции против Ирана, сообщает издание The War Zone.

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Последние две группы по три самолета накануне отправились обратно на свои постоянные места базирования на континентальной части Соединенных Штатов.

По данным издания, на авиабазе Фэрфорд по-прежнему остается группа из 11 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Процесс сокращения тяжелых бомбардировщиков ВВС США, размещенных в Британии, начался вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Во время американской военной операции против Ирана на британской авиабазе Фэрфорд находилось 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

Тем временем накануне на британскую авиабазу "Лейкенхит" после пятимесячного пребывания в Иордании в рамках американской военной операции против Ирана также вернулись 15 американских истребителей F-15E Strike Eagle.

Хроника 28 февраля – 02 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВВС США B-52H Stratofortress Великобритания Фэрфорд
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The War Zone сообщает, что США вывели из Британии все стратегические бомбардировщики B-52H

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