The War Zone сообщает, что США вывели из Британии все стратегические бомбардировщики B-52H

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ВВС США вывели с передовой авиабазы Фэрфорд в Великобритании все свои стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress, размещенные там для использования в ходе военной операции против Ирана, сообщает издание The War Zone.

Последние две группы по три самолета накануне отправились обратно на свои постоянные места базирования на континентальной части Соединенных Штатов.

По данным издания, на авиабазе Фэрфорд по-прежнему остается группа из 11 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Процесс сокращения тяжелых бомбардировщиков ВВС США, размещенных в Британии, начался вслед за подписанием меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

Во время американской военной операции против Ирана на британской авиабазе Фэрфорд находилось 15 самолетов B-1B Lancer и восемь B-52H Stratofortress. Они использовались для нанесения ударов по наиболее важным иранским объектам, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет и беспилотников.

Тем временем накануне на британскую авиабазу "Лейкенхит" после пятимесячного пребывания в Иордании в рамках американской военной операции против Ирана также вернулись 15 американских истребителей F-15E Strike Eagle.