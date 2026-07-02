Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, военным аэродромам Украины

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли массированный удар по целям на Украине, поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты в Киеве и Киевской области, военные аэродромы в других областях Украины, заявило Минобороны РФ в четверг.

Удар стал ответом на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России, говорится в заявлении министерства.

"Поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - сказано в заявлении..

По информации Минобороны РФ, массированный удар нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами.