Финляндия в четверг ограничивала полеты в восточной части Финского залива из-за риска БПЛА

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Силы обороны Финляндии в четверг утром вводили временное ограничение на полеты в восточной части Финского залива.

В сообщении генерального штаба Сил обороны указывается, что это была "мера предосторожности против беспилотников", залетающих на территорию Финляндии. Однако финские военные не обнаружили никаких БПЛА, и ограничение было снято.

Временное ограничение воздушного движения в восточной части Финского залива было введено в 04:26 по местному времени (04:26 по Москве), а в 06:00 уже было отменено.