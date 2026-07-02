В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО в ночь на 2 июля несла дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

В связи "с действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины", была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО, а также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

К утру 2 июля военные операции в воздушном пространстве Польши были завершены, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к выполнению стандартных оперативных задач.

Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Франции, чьи самолеты сегодня обеспечивали безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.