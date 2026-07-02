Поиск

В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО в ночь на 2 июля несла дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило Оперативное командование польских Вооруженных сил.

В связи "с действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины", была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО, а также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

К утру 2 июля военные операции в воздушном пространстве Польши были завершены, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к выполнению стандартных оперативных задач.

Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и ВВС Франции, чьи самолеты сегодня обеспечивали безопасность в польском небе. Мы также выражаем благодарность Вооруженным силам Нидерландов за поддержку системами противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июля 2026 года Военная операция на Украине
НАТО ПВО Украина Франция Польша Объединенное авиационное командование
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине

Brent подешевела до $70,87 за баррель

 Brent подешевела до $70,87 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, военным аэродромам Украины

 Минобороны РФ заявило об ударе по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, военным аэродромам Украины

Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

 Рынки акций Европы закрылись снижением, кроме германского

The War Zone сообщает, что США вывели из Британии все стратегические бомбардировщики B-52H

Паре российских руферов предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

 Паре российских руферов предъявили обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

Defense One пишет, что американская Echodyne наращивает производство антидроновых радаров

В МИД Катара заявили о прогрессе на непрямых переговорах США и Ирана

Вертолет ВМС США совершил аварийную посадку в Аравийском море

 Вертолет ВМС США совершил аварийную посадку в Аравийском море
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10235 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2909 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов