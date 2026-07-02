Google проиграл в ЕС апелляцию по делу о штрафе на 4,1 млрд евро

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд Евросоюза отклонил апелляцию американской Google и ее материнской компании Alphabet Inc. на решение Европейского суда общей юрисдикции о назначении Google штрафа в размере около 4,1 млрд евро за неконкурентные практики в контексте операционной системы Android, говорится в пресс-релизе Суда ЕС.

В 2018 году Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере порядка 4,3 млрд евро, включая солидарную ответственность Alphabet в размере 1,9 млрд евро, определив, что Google злоупотребила своим доминирующим положением на рынке с помощью соглашений о предустановке и условий лицензирования для некоторых приложений, включавших требования о продвижении ее поисковой системы и браузера Chrome на мобильных устройствах на базе Android.

Европейский суд общей юрисдикции позднее сократил размер штрафа до 4,1 млрд евро (1,5 млрд евро для Alphabet).

Google заявила, что решение Суда ЕС не учитывает ее значительные инвестиции в то, чтобы Android оставалась открытой, бесплатной и совместимой с другими продуктами системой, пишет The Wall Street Journal.