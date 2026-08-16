Девять человек погибли в результате ливней в Японии

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сильнейшие дожди обрушились в последние дни на восток Японии, в результате чего погибли девять человек, сообщает The Guradian со ссылкой на NHK.

Осадки назвали беспрецедентными: размыты дороги, подтоплено более тысячи домов, нарушено железнодорожное сообщение.

Ливни начались в четверг, 13 августа. В первые сутки выпало 300 мм осадков, этот август стал самым дождливым за четыре десятилетия.

В префектуре Тиба был объявлен самый высокий уровень погодной опасности. Произошли отключения электроэнергии, возникла угроза оползней.

По данным властей, к вечеру субботы было известно уже о восьми погибших. Некоторых нашли в затопленных машинах, некоторых - на ушедших под воду улицах.

Ливни частично уничтожили более 70 домов в префектуре Тиба, более тысячи домов затоплены, на дорогах остаются брошенными более 1200 машин.